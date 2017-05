¨Duran Barba le escribe malos libretos a Macri”

Lo dijo el senador peronista, Juan Manuel Abal Medina, quien empuja la candidatura de Randazzo. En ese espacio, creen que el gobierno con estas “torpezas” los pone en la cancha.

Randazzo ya puso primera y logró, tras su primer spot publicitario y un par de apariciones, la reacción del presidente desde China. Cuando le preguntaron sobre la virtual candidato que disputará las Paso en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, dijo :”se creen dueños de la sensibilidad social” y los invitó a caminar la provincia de Buenos Aires.

Antes, el ex Ministro de Transporte de Cristina le apuntó a gobierno por la pobreza: “Después de escucharte a vos, a la gente que ha perdido el trabajo, los sectores que están mucho peor de lo que estaban, nosotros sentimos la obligación casi de ser candidatos”, fue el mensaje al Padre Pepe, luego de calificar de “insensible” al gobierno de Macri.

El video lo subió el referente del espacio, el intendente Gabriel Katopodis.

Tomando el calor del debate, el senador Juan Manuel Abal Medina (Movimiento Evita) contestó un par de preguntas a Expediente Político.

¿Cómo tomaron que el presiente los saliera a cruzar desde China?

-Yo creo que Durán Barba se equivoca con los libretos que le pasa a Macri. En este caso decir que el peronismo es un mal administrador de la cosa pública con Florencio no encaja, ya que demostró como Ministro haber sido muy eficaz en un muchas acciones, como los pasaportes y la transformación que logró en los servicios de trenes en los últimos 3 años. Justo esta chicana con el caso de Florencio no corre.

¿Porqué no se lanza aun formalmente como candidato?

-Ya está , no los dijo a varios de nosotros en privado que compartimos charlas y el espacio, y fue muy claro en su charla con el Padre Pepe.

¿Esto es con o sin Cristina candidata?

-Nosotros vamos a competir en las Paso dentro del peronismo con quien sea el oponente. Tenemos una visión de peronismo de cambio y futuro. Nuestro proyecto es independiente de quien sea el resto de los candidatos.

¿Cómo les va en las encuestas?

-No vemos muchas encuestas, pero obviamente un dirigente que tuvo la carga de ser funcionario que tuvo una fuerte discusión con Cristina, que finalmente no lo dejó competir frente a Scioli, estuvo mucho tiempo sin que se lo escuchara, leos de la opinión pública. Debemos seguir trabajando en su instalación. Hoy medirlo no tiene demasiado sentido.

¿Un peronismo dividido, como se lo ve, le deja al oficialismo el triunfo de Octubre en bandeja?

-No, yo creo que mientras se vea expresiones como las del último encuentro del PJ bonaerense, con los dirigentes de siempre y sus viejas metodologías sectarias, nuestra opción tiene mucha potencialidad.

¿Se refiere a que Boudou y D´Elía son pianta votos?

-Son la postal de la vieja política. Haciendo una lista encerrados en un cuarto nos va a ir mal. Si queremos se una opción electoral hay que apuntar al cambio.