Echarri sin pelotitas

Pablo Echarri confirmó que Telefé lo desvinculó de la miniserie sobre la vida y obra de Sandro. “No puede estar en nuestro canal porque divide la pantalla”, fue el argumento que habría esgrimido Tomás Yankelevich, la máxima autoridad del canal de las pelotitas. La noticia sorprendió al mundo del espectáculo porque Echarri ya se había reunido con el director Adrián Caetano, había realizado las pruebas maquillaje y vestuario y se fue de vacaciones con el trabajo entre sus manos. “Cuando volví mi representante me explicó las razones por las que me dejaban afuera”, indicó Echarri. La miniserie de Sandro se compone de 13 capítulos y todavía no se sabe cuándo será su lanzamiento.

