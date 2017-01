A Greta Rodriguez la rajaron

La periodista no estará más en Implacables y entonces lanzó artillería pesada contra Susana Roccasalvo, la conductora del programa que va los sábados y domingos por la noche. “Mi hijo de 10 años me pregunta porque me hizo echar si era mi amiga. Es la inocencia pura de un niño que educado por su mamá no tiene maldad”, reveló Rodríguez.

Pero hay más. Porque Greta Rodríguez acusó a Roccasalvo. “Cuando tenía una primicia no me dejaba hablar, me cortaba. Ella pidió que me echen. Le molestaba que sea profesional. Jamás me imaginé que me haría esta mala jugada”, agregó. ¿Qué dirá la Roccasalvo? Por ahora, aclaró que ella no despidió a nadie.

