Daniel Scioli faltó de manera sorpresiva en la votación por la reforma previsional y despertó la crítica de muchos. El ex gobernador estuvo durante el extenso tratamiento pero se fue un rato antes de la hora de definir la suerte del proyecto oficial. Puertas adentro dijo que estaba’ muy cansado y se quedó dormido’.

Como si fuera poco, reapareció en la última sesión por el Presupuesto 2018 y los proyectos de responsabilidad fiscal acordados con los gobernadores y se ganó el insulto de cientos de militantes.

En Twitter contó que habló sobre el proyecto sobre el Control de Dopaje en el deporte y lo fustigaron. “Anoche expuse los fundamentos para la modificación de la ley del Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte. La Cámara votó por unanimidad!También solicite al Poder Ejecutivo que reglamente la ley 27098 sobre tarifa social para clubes de barrio”, señaló Scioli.

Las respuestas no tardaron en llegar y fueron contundentes. El ex gobernador, por el momento, no dio ninguna explicación.

Para la semana próxima se espera una fuerte interpelación dentro de su bloque. Muchos sospechan que su llamativa ausencia tuvo que ver con un pacto secreto con el gobierno.

Anoche expuse los fundamentos para la modificación de la ley del Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte. La Cámara votó por unanimidad! También solicite al Poder Ejecutivo que reglamente la ley 27098 sobre tarifa social para clubes de barrio. pic.twitter.com/WSBwiJAYuk — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) 22 de diciembre de 2017

Con fe, con deporte…. con ausencias en votaciones relevantes. — No a la reforma previsional (@arielmblanc) 22 de diciembre de 2017

Siempre apoyando el deporte Daniel. ¿Será por eso que te borraste “olímpicamente” del Congreso para evitar votar en contra del saqueo a los jubilados como era TU OBLIGACION? — lucio rivera (@lucior54) 22 de diciembre de 2017

Deberías estar en todas las sesiones!! Deberías dar explicaciones porque no estuviste cuando le afanaron a los jubilados — Silvina✌✌✌ (@silvinacastejon) 22 de diciembre de 2017

Caradura!! Anoche sí, pero cuando se trataba del robo a los jubilados no? Menos mal que ibas a enfrentar el ajuste vos!! — LauraR (@Lau_Torrente) 22 de diciembre de 2017

Era el Lunes, marmota. — Marcos (@marcosmilatich) 22 de diciembre de 2017

Y donde estaba el lunes cuando había q defender a los jubilados del choreo q les hicieron.? Cuando vi q usted era unos de los ausentes.. de me cayó un ídolo. — Ramiro Hoz (K) (@HozRamiro) 22 de diciembre de 2017