“Unirse a Cristina sería someterse al pasado”

Lo dice Alberto Fernández quien pelea por la unidad de todo el peronismo . Critica a los compañeros que se acercan a Vidal. Asegura que sigue trabajando para Massa.

Discutido en el Frente Renovador, por haber reclamado la liberación de la líder Milagro Sala, de Tupac Amaru, Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner, asegura que sigue trabajando bajo las órdenes de Sergio Massa, “un espacio democrático y pluralista”, según destaca.

Claro que lo hace con su impronta personal que le da amplitud de movimientos en su distrito, la capital federal. No le niega a Cristina la posibilidad de candidatearse en la provincia de Buenos Aires, pues considera que tiene “un caudal de votos importantes”, pero a la vez subraya que la unidad con ella es imposible porque sería “subordinarse a su lógica” y “volver al pasado”.

En una charla con ExpedientePolítico, Fernández, calificó al gobierno de Macri, de “conservador e inepto” y sostuvo que los intendentes peronistas que se acercan a Vidal por apremios económicos se están “casi suicidando”.

¿Es hoy imposible la unidad peronista, a juzgar por la fragmentación existente y la falta de definiciones de sus principales dirigentes?

Vamos por partes. El peronismo está atomizado nacionalmente, pero también en términos federales. Cada distrito es una realidad distinta. En algunos, es más simple juntarse, en otros más complejos.

¿Esto último lo dice por la provincia de Buenos Aires, que inclina la balanza en cualquier elección?

Sí. Porque en la provincia están en pugna sectores y actores muy distintos. Es muy difícil unificarse con Cristina como candidata. Primero hay que dar una batalla para dirimir un liderazgo. Es así. En el interior del país, es mucho más fácil en función de los intereses de la región. Tenga en cuenta que la de octubre es una elección de medio término, legislativa.

Usted sigue perteneciendo al Frente Renovador de Sergio Massa, ¿qué están proponiendo concretamente?

La voluntad de construir un frente más amplio, con distintas identidades, existe, pero hay trabas insalvables en la provincia. En la capital federal (de donde es oriundo), podremos unir fuerzas, con el PJ como una parte más. Soy de los que piensan que hay que promover la conjunción donde se dan las condiciones, sin postergar el debate hacia 2019.

¿Unidad contra Macri?

No contra Macri, sino algo superador. El pasado es pasado. Transitamos el presente y tenemos la mirada en el futuro. No hay que encerrarse en si Cristina fue buena o mala. Esa es una discusión de nunca acabar.

En el presente, mientras tanto, Macri avanza con la flexibilización laboral. Hubo un acuerdo en materia petrolera con el dirigente Guillermo Pereyra, que se piensa hacer extensivo a otros sectores ¿Eso no lo contemplan?

Ya la CGT se ha pronunciado: se trata de Vaca Muerta y punto. No hay que generalizar. La Argentina ya vivió la flexibilización y se sabe cómo termina: mal, porque se precarizan derechos. El problema de los inversores en pozos no convencionales, cuyos costos son altísimos, no son los empleados. Los trabajadores no pueden ser la variable de ajuste. No vienen esos capitales, porque fallan las condiciones económicas y hay una inflación superior al 40 por ciento. Se equivoca Macri cuando pone el acento en los costos laborales.

Volviendo al tema electoral, ¿usted le niega la posibilidad a Cristina de presentarse en Buenos Aires?

No se le puede negar nada, porque tiene un caudal de votos importantes en la provincia. Pero como FR, no podemos unirnos a ella, pues sería someterse a su lógica, y eso es el pasado.

¿Usted caracteriza al gobierno de Macri….

…Ideológicamente conservador, con una gestión inepta.

¿Superadas, o no, las diferencias, por su viaje a Jujuy para solidarizarse y pedir la libertad de Milagro Sala, el FR puede seguir andando?

Superadas, sí. Porque el Fente Renovador es una alternativa para el futuro, con un mosaico plural y democrático, donde confluyen diferentes espacios. A pesar de las críticas (Graciela Camaño, el vicegobernador Carlos Haquim y Margarita Stolbizer), como yo piensan Héctor Daer, Felipe Solá, Daniel Arroyo, Claudia Gil Lozano, y otros. Es un tema en discusión, el vice de Morales se desubicó y muchos opinan sin estar debidamente informados y desconociendo los pedidos de la ONU y la OEA.

¿Es Sergio Massa un dirigente excluyente?

En el peronismo está tratando de generar un espacio amplio y progresista.

¿Y Stolbizer no es un obstáculo para esa recreación peronista?

Para nada. Tiene que estar, porque en nuestro espacio se aceptan a los que piensan diferente.

Stolbizer acaba de manifestar que sería “espantoso” que Cristina pudiera presentarse en Buenos Aires…

…Allá ella….eso lo debe decidir la gente votando. Podemos convivir con esa diferencia. Es su opinión, no la nuestra.

¿Qué le dicen los peronistas que se acercan al fogón e la gobernadora María Eugenia Vidal? Emilio Monzó promueve la captación de peronistas.

Lo de Monzó es legítimo. Pero, en verdad, pienso que los intendentes con escasos recursos, que para salvar sus platos rotos, se acercan o buscan el apoyo económico de Vidal, se están casi suicidando. Hay que resolver los problemas, pero no de esa manera.

Referentes peronistas que tuvieron su importancia, como Eduardo Duhalde, está apoyando al macrismo, para que una derrota de éste no provoque una hecatombe ¿Comparte?

Para nada. Aprecio y respeto a Duhalde, pero no es posible apoyar a un inepto o un testarudo que persiste en aplicar políticas fracasadas. Acompañar a Macri, es acompañar a un necio. En la democracia, se gana o se pierde. Cristina perdió dos elecciones intermedias, y en una se recuperó y triunfó después por más del 54 por ciento.

Comentarios

comments