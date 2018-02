Graciela Alfano reivindicó al piropo y se puso con una mirada diferente a la actual sensibilidad feminista.

” Me pongo divina’, el varón me dice algo y, aunque no salga con ese señor, me encanta el piropo”, aseguró Alfano.

Y fue por más: “los hombres están aterrados, no te dicen ni mu, miran para otro lado para que no los metan presos. Entonces, nos estamos yendo para el otro lado”.