En el Súper Mitre Deportivo, los periodistas hicieron un repaso de la primera fecha y hablaron de los candidatos. Algunos mencionaron a España, otros a Bélgica. Incluso uno de los panelistas mencionó a Inglaterra. Fue entonces que Gabriel Anello dio su particular visión: “No miro a Inglaterra. Por cuestiones particulares no lo miro. Por mí agarro una 9 milímetros”, indicó el relator, que no dio más precisiones.

A la vez, Anello también hizo un curioso pedido: enfrentar a Perú en octavos de final. “Quiero jugar contra ellos y ganarles por 7 a 0. Basta de la mentira peruana. No sé porque le tienen tanto cariño los argentinos. Me cae mejor Colombia”, argumentó.