Hay un conflicto que se asoma y tiene como protagonistas a Daniel Angelici y Guillermo Barros Schelotto. Se trata de la continuidad de Centurión, a quien se le venció el contrato con el club el 30 de junio.

Centurión cree que hizo méritos para que le renueven el préstamo, pero Angelici no quiere saber nada. “En la cancha siempre rindió, pero afuera hizo cosas que no nos gustaron”, dice Angelici en off por las denuncias de violencia de género.

Además , chocó con su auto contra otros tres vehículos en Avellaneda, hirió a dos personas y huyó. Luego, llegó tarde y no en el mejor estado a una concentración en Mar del Plata.

Entonces se produce el choque entre el presidente y el Mellizo, que lo quiere sí o sí. “Me voy a Estados Unidos y quiero que resuelvan este tema favorablemente”, le dijo Barros Schelotto al Tano.