El Presidente de Boca Daniel Angelici quiere limpiar su imagen para poder seguir construyendo su plataforma política dentro del espacio de Cambiemos. La primera decisión que tomó el empresario polirrubro es achicar su vínculo con las maquinitas tragamonedas.

En declaraciones durante el fin de semana, el pope de Boca deslizó: “Estoy alejado del sector y de la Cámara Argentina de Salas de Bingos y Anexos hace seis años que no participo. No me involucro más en el tema del juego, por eso renuncié a ser parte del directorio”.

Angelici es socio accionario de Bingo Ramallo SA, World Games SA -que controla un bingo en Pergamino- y Desarrollos Maipú SA, con un casino en Mendoza.

Según pudo saber ExpedientePolítico, el empresario y amigo del presidente Mauricio Macri no se va a presentar en la licitación que lanzó el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, que implica más de 3800 máquinas tragamonedas. El llamado a licitación por 20 años de las máquinas de siete salas (Casino del Mar, Casino Central, Casino Hotel del Bosque, Casino Miramar, Casino Monte Hermoso, Casino Tandil y Trilenium) se formalizó por decreto a fines de enero y la intención es que el proceso licitatorio se complete a mediados de mayo.

El objetivo de Angelici es claro: limpiar su imagen, construir una plataforma que lo lance en un futuro no muy lejano en un cargo que le de rentabilidad política más influyente.