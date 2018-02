En una charla sin desperdicio por Radio con Vos, en el programa de Sietecase, Alejandro Amo habló de todo un poco. Además, de sus deliciosas lecturas de fútbol y el vasto anecdotario, se metió en el terreno político. Cuando el conductor le recordó cierto aprovechamiento publicitario que hizo el kirchnerismo con el FPT (Fútbol Para Todos), Apo salió al cruce de la descripción de época.

“Nosotros solo hablamos de futbol. Ningún relator o comentarista le dedicaba los goles a Néstor o Cristina”. Después se quejó del fútbol pago y dijo que no tiene más remedio que abonarlo por su profesión. Indicó que lo que más bronca le da del actual gobierno es que finjan lo que no son. “No les interesa la cultura no los Derechos Humanos”.