Zaffaroni “ahorcaría” a Nisman

El ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, lanzó una más que polémica frase sobre el ex fiscal Alberto Nisman. “Esta denuncia de Nisman tiene 300 fojas y, si estuviera vivo, yo creo que lo ahorco porque me hizo leer eso varias veces, lo tuve que reordenar todo, es una catástrofe ese escrito”, dijo en Radio 10. Escuchá el audio.

