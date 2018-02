El conductor de radio 10 Baby Etchecopar descargó su furia verbal contra Agustina Kämpfer, ex de Amado Boudou y Jorge Rial, porque en un programa de television denunció a una ex pareja suya, que la habría agredido físicamente.

“Se hace la víctima, dice que le pegaron, víctimas somos nosotros. Acordarte cuando salías en pelotas en las revistas, cuando publicaste una revista que no compraba nadie, acordarte cuando paseabas por todos lados en Harley Davidson. ¿Qué te venis hacer ahora una víctima de la violencia de genero?”, lanzó Baby fiel a su estilo.

El domingo pasado, en el programa “Debo Decir” de Luis Novaresio, Kämpfer sorprendió con una confesión. “Me pasó una vez una pareja mía, un novio, me esperó toda la noche en la puerta de mi casa. Yo no quería atenderlo y era una puerta que tenía el agujero de una cerradura, que la habían sacado”, arrancó el relato.

Y continuó: “En un momento me arrastró a la habitación, me acuerdo que quise agarrar el teléfono para llamar a alguien que no sabía ni a quién llamar, lo arrancó de la pared, se sentó en el desnivel de la pared y me dijo que no me iba a mover de ahí hasta que él no decidiera que me podía ir de ahí”.