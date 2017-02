Baby Etchecopar muy polémico con Lagomarsino

El conductor entrevistó a Diego Lagomarisno y le preguntó de todo. El audio.

Baby Etchecopar le realizó una particular entrevista a Diego Lagomarsino y apuntó a la estrecha relación que éste mantenía con Alberto Nisman.

“Ustedes tenían una cuenta en común. ¿Había tanta confianza? ¿Eran putos ustedes dos”, lanzó, desbocado, Etchecopar en El Angel del mediodía.

Pero hubo más. El conductor no se quedó atrás y le dijo: “No te creo a vos, no le creo a Cristina, no le creo a Arroyo Salgado. Lo único que creo es que Nisman está muerto”.

Por último, agregó “Yo te pondría de inocente porque no podés ser tan pelotudo…”. Baby Etchecopar, sin filtro.

El audio de la entrevista:

