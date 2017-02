Barragán abandona un barco a la deriva

Carlos Barragán se fue quedando solo en su programa de Radio del Plata ya que sus columnistas decidieron irse por falta de pago. El conductor decidió

entonces seguir los mismos pasos y lo anunció a la emisora :” no continuará”.

El primero que decidió, lógicamente , no seguir sin cobro de salario fu el Profe Romero. Resulta que Electroingeniería sigue sin cumplir con el pago de sueldos a sus figuras.

En el caso de Barragán, este había defendido a las autoridades de la emisora diciendo “”Yo se que muchos oyentes piensan que trabajamos en la radio de los hijos de puta que no pagan los sueldos. Y a mi no me gusta esa definición. Yo estoy muy contento de trabajar en esta radio, que tiene problemas. Que los problemas no los tiene porque son unos hijos de puta. Los problemas los tiene justamente porque no son hijos de puta”.

