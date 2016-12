Barragán criticó a los trabajadores de Del Plata y defendió a sus jefes

El ex 678 apuntó contra la medida de fuerza que tomaron los empleados a los que se les adeudan sueldos. La insólita explicación. Audio.

En su programa Todos en Cuero que se emite por la noche en Radio Del Plata, Carlos Barragán criticó a los trabajadores de la emisora que están en conflicto con Electroingeniería – la dueña de la radio- por no cobrar sus sueldos.

“Muchos creen que trabajados en la radio de los hijos de puta que no pagan los sueldos. Y no es así, tienen problemas pero justamente los tienen porque no son hijos de puta, ni una radio de derecha“, dijo Barragán.

Al mismo tiempo, agregó: “Estas medidas de fuerza van en contra de la radio. No trabajamos en una radio de mala gente que no quiere pagar sueldos. Me calienta todo esto porque si los dueños fueran turros tendrían plata, porque con Macri al turro le va bien“, soltó.

Audio:

