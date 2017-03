Barrionuevo llamó a Macri caprichoso

Después del escandaloso final del acto de la CGT, se conoció que Mauricio Macri llamó a algunos de los líderes sindicales. Barrionuevo no sólo lo reconoció sino que le pegó duro al Presidente: “Tuve una conversación el viernes pasado. Me llamó Macri para reprenderme enojado. Es un chico caprichoso. Y me llamó porque alguien de la CGT alcahueteó que algunos habíamos planteado el paro y no la marcha”, reveló en Radio Mitre, y agregó que “fue una conversación muy dura, le dije que tenía alcahuetes estúpidos”. Pero con el asesor ecuatoriano del Presidente fue todavía más duro: “Durán Barba es un estúpido, un tarambana. Que le siga pagando fortuna Macri, allá ellos, no conocen la realidad de lo que pasa”.

