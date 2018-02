El senador provincial del peronismo y ex secretario de Seguridad de Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Berni, salió a mostrarse en la misma linea que el Gobierno respecto al policía Luis Oscar Chocobar, quien mató a un delincuente por la espalda luego de que apuñalara a un turista norteamericano en La Boca. “Sí, por supuesto hubiera recibido a Chocobar, no hubiera dicho que es un héroe, pero sí. Porque el Poder Ejecutivo tiene el monopolio de la fuerza pública y tiene una responsabilidad importante a la hora de ejercer su rol en el control de la seguridad ciudadana. Usted elige un hombre, lo entrena, lo capacita, le da una pistola y lo saca a la calle”, remarcó Berni en declaraciones radiales.

“Chocobar ese día salió a trabajar y lo que menos pensaba era en matar a una persona. Cosa diferente a un delincuente que sale con un arma, está dispuesto a matar”, agregó el ex secretario de Seguridad. En el programa de radio de Ernesto Tenenbaum, con quien ya había tenido un fuerte cruce por algunas iniciativas de mano dura durante el kirchnerismo, aclaró: “El mensaje hacia el resto de las fuerzas de seguridad es: este hombre se equivocó y hay que trabajar en conjunto para que no vuelva a suceder”. Y remarcó que durante su gestión no hubo casos de gatillo fácil: “Hablo con la fuerza moral de haber sido el único secretario de Seguridad de la historia que no tuvo un solo caso de gatillo fácil”.

Por otro lado, Berni también recordó que había propuesto que la Policía Federal utilice en algunas zonas las pistolas eléctricas Taser, las que había querido imponer Mauricio Macri en la Ciudad, cuando fue jefe de Gobierno. “Yo era un defensor de las pistolas Taser porque permitía que el policía tenga un mayor libertad de actuación con mucho menos riesgo no solamente para la vida humana del delincuente sino también del policía”, apuntó.