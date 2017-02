Boca anti peronista

No es común que un futbolista exprese sus ideas políticas. Pero hay excepciones. Juan Cruz Komar es una de ellas. El defensor de Talleres de Córdoba que surgió en Boca develó algunas perlas. “En el plantel de Boca había muchos gorilas y me jodían. Arruabarrena me defendía porque es medio de izquierda, pero mis compañeros se burlaban de mí sin argumentos”, explicó Komar.

“El periodismo es generador de opinión y gente que no está instruida, repite”, dijo Komar en referencia al canal TN. “Hay jugadores que vivieron siempre con la economía propia del futbolista y están afuera de la realidad. Y si no tiene conciencia de lo que pasa es probable que sea de derecha”, indicó en una entrevista con Tiempo Argentino.

Komar, un caso atípico en el fútbol argentino, fulminó a sus colegas: “No comprendo el hecho de cambiar el auto todo el tiempo, comprar ropa todo el tiempo, tener todos los días zapatillas distintas”.

