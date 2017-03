Bonafini otra vez contra Macri: “Sos el ladrón más grande”

La titular de Madres se despachó contra el presidente. El discurso se vio hoy en la pantalla de la TV Pública. Mirá el video

El discurso fue el jueves, en la tradicional ronda de las Madres, pero se vio este sábado en la pantalla de la Tv Publica, donde Bonafini sigue teniendo su espacio para fustigar al gobierno de Macri.

Esta vez se despachó contra el discurso de apertura de las sesiones ordinarias. “Habló del diálogo: Dialogar es hablar uno con el otro. ¿Querés que te mande un diccionario? Ustedes hablan solos, se escuchan solos y no escuchan a nadie más. Así que eso de diálogo, ya mentiste”, afirmó. Y agregó: “Con los docentes, metiste la pata y mentiste. Macri polenta, polenta”.

Como siempre, Bonafini mordió la banquina cuando se dirigió a la figura del presidente, al que no se cansa de insultar. “Sos el ladrón más grande, polenta, polenta. Choreas descaradamente. Macri, polenta. Tu discurso fue una cagada, querías sonreír y no podías. ¿Sabes de qué nos dimos cuenta? Que eras un tipo derrotado para la vida, para el país, para todo. Macri, polenta, polenta”, lanzó.

En ese mismo discurso, la presidenta de la Asociación convocó a participar del acto del martes 7, en repudio al ajuste, aunque aclaró que no marcharán con la CGT: “El 7 de marzo vamos a marchar en el acto de los trabajadores. De los trabajadores con callos en las manos, de los trabajadores que saben lo que es el calor y el frío, de los que no ganan nada, de los que no tienen trabajo, de los despedidos. A ese acto vamos las Madres, no al de la CGT, y vamos a estar en 9 de Julio y Avenida de Mayo a las 14 horas”.

Mirá un fragmento del discurso

