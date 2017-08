El ex 678 salió a aclarar en el programa de Pamela David, por América, que la carta que divulgó Fantino, en la que lo insultó al conductor y otros famosos periodistas es vieja. “La escribí hace 6 meses en otro momento del paìs”, dijo.

“Desconozco porque Fantino se puso así, por ahí recién ahora la leyó”, agregó con ironía.

Fantino estalló en su programa Animales Sueltos ya que en la carta abierta Brienza lo llamó hijos de p, agregando en la bolsa a Lanata y a otros periodistas anti k.

El ex relator dijo que si lo ve por la calle lo arreglarán como hombres. Brienza puso paños fríos y respondió que no tiene nada personal con Fantino, pero sî que enfureció porque no le dio derecho a réplica cuando -según él- se lo sacó de contexto con un artículo donde llamaba a una “guerra civil”.