Caetano le dio la derecha a Echarri

El Director Adríán Caetano salió a bancar la denuncia de Pablo Echarri sobre supuesta censura en Telefé ante sus ideas políticas.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, explicó: “Es verdad que faltaban detalles contractuales, pero a mí me cerraba mucho la idea de Echarri. Yo ya había dado el visto bueno”, dijo, y subrayó: “Algo pasó en el medio por lo cual lo bajaron, y me pareció una chotada”.

Recordemos que las autoridades del canal manifestaron que lo sacaron de la tira sobre la vida de Sandro porque no daba el fisic du rol.

Comentarios

comments