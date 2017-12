Calu Rivero destapó la olla y apuntó sus cañones contra Juan Darthes, aunque no lo mencionó en la extensa carta que escribió en su cuenta de Twitter.

“Ya no me callo más”, sobre un episodio que sucedió hace cinco años en la novela Dulce Amor y en la que era pareja del actor.

“Tomé coraje y hablé. Estoy aliviada y orgullosa de haberlo hecho…de sacarme este malestar insoportable del cuerpo”, agregó la actriz, que reveló que tuvo una audiencia de mediación con Darthes. “Siempre necesité lo mismo: que me mirara a los ojos y me dijera: ‘pedón Calu, me equivoqué, no sé qué pasó'”.