Campi va a satirizar los romances de Scioli

Martín Campilongo retorna con su clásico “NotiCampi”. El noticiero humorístico tendrá personajes nuevos. Entre ellos, saldrá a escena Daniel Scioli. En el momento de máximo escándalo.¿Cómo será la caricatura?

Campi apuntará a su regreso en la TV ha satirizar a Daniel Scioli en su momento de máxima exposición de sus romances. Mientras se acomoda la peluca y ajusta detalles para el programa del debut en Telefé, el capo cómico habló con Expediente Político.

¿Cómo te llevas con la política? ¿Te gusta?

Me encanta y estoy informado permanentemente. Soy un ciudadano que se interioriza en la problemática del país: pago los impuestos como cualquier vecino y a mí también me aumentan los servicios. Y para hacer este trabajo tengo que estar al tanto de todo.

¿Cómo se te ocurrió hacer a Scioli?

La actualidad me lo pide. Algunos personajes los saco en el día. No soy un imitador, más bien mi trabajo es caricaturizar y eso me permite ciertos permisos. No hace falta que la voz sea idéntica, la esencia va por otro lado.

¿Te llamó Scioli para ver qué vas a decir?

No, gracias a Dios que no. No estaría bueno que me llame, pero es inevitable abordar lo de su romance y lo de su embarazo.

¿Cómo es tu relación con los políticos?

Por coherencia trato de no tener relaciones con ellos y trato de mantener la distancia. No formo parte de ningún partido político, no levanto ninguna bandera y eso me permite ser objetivo.

Se viene un año con mucho trabajo por las elecciones

Sí, va a ser movido para mí y para todos los argentinos (jaja). Lo bueno es que me van a dar letra. Todavía falta y ya empezaron…

¿Por qué les gusta a los políticos la forma en que los representas?

Porque no mato a nadie, no juzgo. Solamente hago humor y a muchos de ellos les da popularidad.