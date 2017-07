El periodista de TN es conocido por su temperamento. Y también por su pasión desmedida por el fútbol. Ya son conocidas sus peleas con los periodistas deportivos de TN que le valieron sanciones de parte del canal. Ahora fue a un programa de TyC. “No Todo Pasa”, y se quiso agarrar a las trompadas con Flavio Azzaro por una discusión futbolera.

Todo comenzó cuando Canaletti dijo que el crack brasileño Garrincha era un “débil mental”. Y se armó la discusión. “Si vos no me crees a mí, yo no hablo más. Es más, desde este momento no me dirijas más la palabra”, arrancó el invitado tras un cuestionamiento de Azzaro.

En ese ida y vuelta picante y muy tenso, Azzaro respondió: “No es que no te creo. Yo puedo pensar que estás diciendo algo que no es así. ¿Cuántas veces hablaste con Garrincha vos?”. La pregunta del periodista generó una sonrisa irónica de Canaletti, que subió la apuesta: “¿Vos querés pelear? Te lo digo en serio. De la manera que vos quieras”.

Azzaro, claro, no se quedó atrás: “¿Y vos quién sos?”. Entonces, Canaletti reiteró su propuesta y lo invitó a pelear, mientras vociferaba. “¡Sos un maleducado!. Un ignorante”.

En medio del escándalo, el conductor Diego Díaz pidió un corte y, cuentan, todo se resolvió en paz.