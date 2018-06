Se viene el Mundial de Rusia y en Clarín quieren dar el golpe con la cobertura. El gran diario argentino, que mandó apenas tres enviados, apuesta a la experiencia de reconocidos entrenadores para que tengan sus espacios de opinión. Carlos Bianchi ya dio el ok y aportará entre nueve y diez columnas.

El que dijo que no es Ariel Holan. El entrenador de Independiente no quedó conforme con la suma que le ofrecieron y se negó. El otro apuntado era Matías Almeyda, que la semana pasada renunció en Chivas de Guadalajara y también les dijo que no. Incluso desde la redacción se contactaron con Patricio Loustau para que escriba de los arbitrajes, pero también hubo una respuesta negativa. Mientras tanto, la búsqueda continúa.