Carlos Campolongo: “Macri parece el jefe de campaña de Cristina”

En esta entrevista con ExpedientePolitico, el periodista y profesor universitario cuenta su gran año en Intratables y califica el primer año de gobierno.

¿Lo sorprendió haber sido convocado para Intratables?

Mi inclusión se dio azarosamente por medio de la productora Liliana Parodi. Yo no estaba familiarizado con el programa ni con los personajes. Tuve que reflexionar mucho antes de dar el sí y me lo tomé como un desafío.

¿Qué es Intratables?

Es un programa interclasista, que lo pueden ver desde un encargado de edificio hasta un académico. De una fuerte repercusión, especialmente en el interior del país. Pero me gustaría indagar cuánto hay de comprensión sobre los contenidos y las formas expresivas. Además de ser interclasista es interetario, lo pueden ver personas de diferentes edades.

Eso genera mayor responsabilidad…

Por supuesto. Por eso trato de llevar mis ideas a un lenguaje accesible y me tengo que cuidar de ser más divulgador. Conciente o inconcientemente todos somos personajes, el programa nos lleva a jugar un personaje.

¿Suele revisar el programa? ¿Es autocrítico?

A veces lo repito y debo reconocer que no me gustan ciertas reacciones sanguíneas y me critico. Pero hay veces que los invitados buscan la provocación para destacarse…

¿Cómo se lleva con Brancatelli?

Somos muy buenos compañeros. Inclusive descubrí que había sido alumno mío. Le tengo simpatía. Es importante aclarar que muy vez en cuando se transgrede el límite, hay mucho respeto. Y el conductor Del Moro lo sabe llevar muy bien.

Como un referente del periodismo y como profesor universitario, ¿qué opinión tiene del trato que Clarín le da a las noticias? Esta semana hubo un fuerte paro de transportes y el diario omitió esa información en su portada.

No es algo nuevo. Clarín practicó un periodismo de guerra y tiene negocios horizontales y verticales; y no debería ocurrir algo así. Muchos medios ante una misma noticia se comportan diferente y se han transformado en actores de poder con características distintas a épocas anteriores. El periodismo hoy no tiene un alto índice de credibilidad

¿Cuál es su posición sobre el juicio que Barone le inició al Estado por estigmatización?

Es insostenible, pero si él cree que tiene el derecho de hacer el juicio que lo haga y demuestre si está estigmatizado. ¿Qué podría decir yo que padecí despidos en la democracia y en la dictadura?

Macri calificó con un 8 su primer año en el Gobierno, ¿está de acuerdo? ¿Qué puntaje le pondría?

Ese 8 es un exceso. A mi no me gusta mucho el juego de las calificaciones, pero está entre un 4 y un 5. Macri tiene que conducir un proyecto de país que no lo tiene. El llegó a presidente porque lo favoreció Cristina y el ahora está dejando a Cristina en el candelero. A veces da la sensación que el Jefe de campaña de Cristina es Macri

No está muy conforme con lo que está haciendo Macri …

Lo que adolecemos es la falta de un proyecto, no solo esperar inversores -que no llegan- o macroeconomías. La sociedad no es una empresa.

¿Se imagina a Cristina como presidente en el futuro?

En la política es difícil hacer oráculos. No me animaría a pronosticar. Es bastante improbable que Cristina vuelva a ser presidente, pero tiene un capital electoral significativo. Todavía falta mucho

