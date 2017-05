Carrió da señales positivas, pero advierte que no la van a manejar

Estuvo anoche en Pilar presentando su último libro. Nuevos mensajes a Macri.

Una frase muy clara al auditorio de Pilar. “Cuando fue a la Convención Constituyente del 94, mi padre político (Alfonsín) me pidió que votara el Pacto de Olivos y no lo hice. Alfonsín pensaba que me controlaba. Creo que fue el error inicial del sistema”, dijo. Hola… mensaje para Macri.

Igualmente su tono, en el marco de la presentación de su libro “Humanismo y Libertad”, fue más conciliador que el día anterior, que había pedido apoyo al presidente en el programa de Joaquin Morales Solá.

Carrio cerró diciendo que “es bueno que le pueda decir a Macri lo que pienso, porque eso lo va a ser fuerte”.

Sus fantasmas y enemigos quedaron nuevamente en evidencia. “Por esta zona y Tigre está lleno de delincuentes”, aportó.

Marcela Campagnoli, Secretaria de Educación en Pilar y candidata de Lilita a legisladora nacional, la aplaudió a rabiar. Después hubo reunión en su casa. Se sumó hasta el intendente de Pilar.