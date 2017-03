Carrió no dejó pasar la polémica por el libro de Lorenzetti y lo fustigó

La diputada hizo referencia a lo ocurrido con la biografía del Presidente de la Corte. Mirá el video.

Elisa Carrió estuvo en A Dos Voces y fustigó a Ricardo Lorenzetti tras el escándalo que se armó con la biografía que escribió Natalia Aguiar, periodista que habló con ExpedientePolítico en los últimos días.

Primero, Carrió, confirmó que en el Congreso le salió decirle “qué horror” al verlo Presidente de la Corte. Luego, explicó su postura y lo criticó con dureza: “Ese hombre persiguió al juez Fait, él lo presionó y lo hizo renunciar”, aseguró.

Ante la consulta sobre el libro, lilita no dudó: “Lorenzetti aprieta a todo el mundo. Es dueño y señor de Rafaela y todo el mundo le tiene miedo a él, como le tenían a los Kirchner. No hay que tenerle miedo, yo no le tuve miedo a Milani”, dijo la diputada. “Él quiere ser Presidente de la Républica”, agregó.

Tras la polémica y luego de haber sido retirado de las librerías, el libro regresó a la venta. Luego de esto se espera que fijen una fecha de presentación del “El Señor de la Corte”, a la cual asistiría la diputada.

El video a partir del minuto 29.25:

