Carrió tironeada, es la pieza más difícil de encastrar en la campaña Cambiemos

El Gobierno la quiere en capital. Los suyos dicen que debe ir a al pelea de provincia. Vidal decalra que nada está definido aún.Mientras la campaña arrancó, Lilita sigue recluida.

En marzo definirán las candidaturas y piden que la diputada represente a Cambiemos en territorio bonaerense. El PRO la quiere en Capital.

Recluida en Capilla del Señor, la diputada nacional Elisa Carrió es la figura que con mucha sutileza parte del PRO quiere correr de la pelea interna por las candidaturas dentro de la Provincia.

El núcleo duro del partido amarillo impulsa al intendente de Vicente López, Jorge Macri, pero no es del paladar del asesor ecuatoriano Jaime Duran Barba.

Después de la gobernadora, Lilita es la que mejor mide de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.

En medio de esa disputa, donde algunos proponen al neurocientífico radical Facundo Manes, los Lilitos aconsejan a Carrió para que se plante en la Provincia y descartan cansancio u otras cuestiones.

Es más, se envalentonan con que sería la contracara de una posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, en un escenario de “corrupción vs transparencia”.

La mesa chica que alienta la candidatura de Carrió en la Provincia está formada por el dirigente matancero Héctor “Toty” Flores, la secretaria general de la CC ARI, Maricel Etchecoin, Marcela Campagnoli, funcionaria en Pilar y hermana del fiscal José María Campagnoli, y Francisco Mones Ruiz, dirigente de Morón.

“Nosotros queremos que juegue en Provincia, aunque la estrategia electoral la definirá el presidente Macri. Pero es la candidata ideal, si se da el escenario de confrontación con el kirchnerismo que es el pasado, representado por Cristina Kirchner”, comenta uno de los cuatro dirigentes de peso en la CC ARI. “Frente a la corrupción K, Lilita es el mayor exponente de transparencia y también la que los denunció desde el principio”, agregan en un posible escenario electoral.

Pero además, afirman que Jorge Macri no levanta la temperatura y por lo bajo afirman: “Manes no tiene volumen político para enfrentar a Critsina. No tiene tanto techo de imagen pero le falta peso para pelear con una ex presidenta, o contra el mismo Massa”.

También dejan entrever que las posibilidades del neurólogo crecen si Cristina Kirchner no se candidatea.

En el plano formal remarcan que las definiciones llegarán en marzo y las tomará Mauricio Macri.

Pero el propio presidente sabe que a Carrió la debe llevar con sutileza. Uno de los más interesados en que juegue en la Ciudad de Buenos Aires es el propio Jefe de Gobierno, que sino deberá enfrentar a su fantasma más temido: Martín Lousteau, a quien le ganó el balotaje 2015 por sólo el 3,28 %.

