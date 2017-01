Centurión se volvió a pintar la cara:”No hubo un plan sistemático de dasapariciones”

El Titular de la Aduana de Macri generó polémica en la TV. Dijo que por Galtieri no guarda ningún rencor y puso en duda el plan de la dictadura de desaparición de personas. ¿Se viene otro correctivo?

Todo ocurrió con naturalidad y honestidad brutal en el programa Debo Decir por América. Invitado Gómez Centurion , ex veterano de Malvinas y ex Carapintada, comenzó narrando sus proezas en la guerra. Cuando se le preguntó por Galtieri, no lo condenó sino que dijo que fue “un personaje circunstancial”.

Hábilmente, la periodista Romima Manguel le pidió al conductor del programa, Luis Novaresio, que Centurión aclarase ante la opinión pública si lo consideraba responsable a Galtieri junto a otros genocidas de un plan sistemático de desaparición de personas. El funcionario de Macri dijo que no, ya que lo que le parecía que hubo en el Proceso fue una represión caótica a la subversión.

Sin achicarse Centurión prosiguió y agregó que le parecía una mentira histórica los 30 mil desaparecidos. “No es lo mismo para explicar la historia decir que huno 30 mil cuando en realidad desaparecieron 8 mil”.

Chiche Duhalde, también invitada lo cruzó subrayando que en Auswisch tampoco se sab;ia a ciencias ciertas una cifra real pero que la condena del genocidio era inapelable.

¿Tendrá que car nuevas explicaciones ante Macri Gómez Centurión? Justo caudno el gobierno viene de un traspié ya que tuvo que darles la razón a los que reclamaron que no movieran el feriado del 24 de Marzo.

