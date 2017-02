CETERA acusa a Trolls

Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, denunció una campaña contra el paro docente. En una entrevista en Radio 10, señaló que están rastreando las redes sociales. “Es muy parecido a lo que se hizo con los trolls contratados y que debemos estar pagando todos los argentinos, y los resultados no son buenos para los que están generando esta campaña de opinión. Y uno de los miembros es un ex integrante de la ex SIDE”.

Además, Alesso, asimiló esta campaña a lo que sucedió con el conflicto que tuvo a los científicos del CONICET. “Es muy parecido a lo que pasó cuando ellos peleaban por salarios dignos y que se demostró que eran trolls contratados”

Comentarios

comments