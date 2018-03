Charly García les envió a Mariano Recalde y Axel Kiciloff un regalo muy especial: su último disco, Random. El legislador porteño no aguantó la emoción y compartió su alegría en las redes sociales.

Mirá, @kicillofok, Charly nos mandó de regalo un disco con su firma 🎸🎶 pic.twitter.com/1DOwZJOwZY — Mariano Recalde (@marianorecalde) 13 de marzo de 2018

Aunque no se sabe el motivo del presente, es una realidad que Charly García siempre tuvo buena onda con el gobierno kirchnerista. “Cristina me cae bien”, confesó una vez, aunque también declaró no ser kirchnerista. El artista siempre destacó que la ex presidente defendió las artes y los derechos humanos.

“Para Mariano” y “Para Axel”, fueron las breves y escuetas dedicatorias del músico de bigote bicolor, que durante el último gobierno participó en varios recitales desde escenarios que se montaron en las cercanías de la Casa Rosada.