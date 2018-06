Como ex vocero de la AFA y por su experiencia como periodista, es una palabra autorizada. En Infobae, Cherquis Bialo contó porqué la Selección no visita al Papa. Según Cherquis todo respondería a una cuestión cabalística. Sampaoli fue el que definió no aceptar la invitación que fue cursada a el Chiqui Tapia.

Cuenta que la última visita de Messi al Papa, este al regresar al Barcelona tuvo una lesión. “Si el presidente solicitó la Audiencia (por Tapia), y el Director Técnico dijo no, estamos en problemas de disciplina institucional”, dice el artículo.

También recuerda un antecedente positivo de ” cuando la Selección Argentina fue a ver al Papa, a pedir su bendición y a regocijarse con sus santas palabras, Argentina jugó la final del Mundial que se disputó al año siguiente en Brasil”.

“No vaya a ser cosa que el técnico crea y haya transmitido que una visita al Vaticano resulte contraria a la suerte… Pues en ese caso la afrenta se tornaría imbecilidad”, remató Cherquis.