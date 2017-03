Crece la versión del “autoboicot” en la marcha Cegetista

Un referente sindical de la Provincia reveló a ExpedientePolítico que los incidentes en la marcha habrían sido una jugada interna del mundo gremial. La historia.

“Ya fue extraño que el triunvirato saliera a pedir la escupidera para organizar la marcha. Reuniones con el peronismo, con intendentes… Todo es es raro porque históricamente la CGT convoca y todos se adhieren”, enumera un referente sindical como la primera pista de fracaso del acto que terminó con líderes sindicales huyendo con patovicas.

“La seguridad del palco desde hace más de 10 años que se la reparten Camioneros, Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN)”, apunta el sindicalista. Y agrega que hasta que se fue de la actual conducción también hacían de seguridad los taxistas que responden a Omar Viviani.

Entonces, la seguridad estaba en manos de Pablo Moyano, Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez. “Al acercarnos al palco vimos que no estaba ninguno de los tres a cargo de la seguridad, otro punto raro”, revelan.

Pero el tercer punto que llamó la atención entre los sindicalistas que no pertenecen a la actual conducción fue el “colchón”. “UPCN, Camioneros y SMATA (Sindicato de Mecanicos y Afines del Transporte Automotor)”, aseguran un colchón de entre 10 y 12 mil afiliados que se ubican pegados al palco.

Así evitan que se acerquen los zurdos”, menciona el sindicalista bonaerense a los gremialistas de corrientes de izquierda. “Pudimos llegar muy cerca del palco y no vimos las columnas de estos tres gremios adelante. Pero no sólo no estaban sino que había corrientes de izquierda de la UTA, como los trabajadores de la línea 60 o la 504”, explicó.

“Claramente hay una movida interna porque el triunvirato no convence. Pero después de ver todo eso, fue extraño que ninguno de los tres interlocutores haya puesto una fecha sujeta a revisión del Concejo Directivo para calmar a las fieras”, señaló.

Otro detalle diferencial es que cuando Hugo Moyano comandaba no aparecía caminando entre manifestantes sino que un auto lo dejaba justo atrás del palco para subir.

En este caso la delantera fue copada por activistas de izquierda, sobretodo delegados radicalizados de la línea de colectivos 60.

Así las cosas, ahora la CGT convocará a un paro general con un Triunvirato muy debilitado en el frente interno. Moyano y Barrionuevo volverá a tomar el timón.

En tanto, llamó la atención de un remate publicado en Mercado Libre sobre el atril robado por los activistas de izquierda el pasado 7 de marzo. ¿Una broma?

“Atril histórico de la CGT. Utilizado por sindicalistas de gran talla como: Framini -Rucci – Casildo Herrera – Ubaldini. Y de poca talla como: Vandor – Moyano”, expresó la insólita publicación.

