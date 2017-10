Todo indica que Telefé será el primer canal de aire en entrevistar a Cristina Fernández de Kirchner. Los números son todos de Gerardo Rozín, quien la semana pasado anunció que sus próximos programas tendrán un importante espacio para los políticos. Así, la ex presidente visitaría Morfi, donde se someterá a las preguntas del periodista y también a las de Zaira Nara.

La fecha de la entrevista no fue elegida al azar. Sería el martes 17 de octubre, una fecha muy especial para los peronistas. Todavía falta cerrar algunos detalles para que sea oficial, ya que también están negociando la presencia de María Eugenia Vidal.

De este modo, después de haber sido entrevistada por Luis Novaresio, Chiche Gelblung, Víctor Hugo Morales y Beto Casella, Cristina Kirchner sigue sumando millas en la televisión de cara a las elecciones del 22 de octubre.

La pseudeconferencia de prensa de este martes no dio resultado el esperado en las filas de Unidad Ciudadana. No midió en los canales y quedó opacada por otros temas en la agenda mediática. Encima las preguntas fueron muy cuestionadas. El único que se destacó fue Gonzalo Aziz, de TN, con una pregunta sobre la tragedia de Once.