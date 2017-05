Cristina con alto rating ante cuatro mosqueteros

Cristina midió 7 puntos y medio, una marca muy alta para C5N. Jugó de local y hasta le armaron un acto a la salida del Instituto Patria.

El largo reportaje fue casi un monólogo. No hubo la mínima autocrítica y contó con cuatro mosqueteros “periodistas” que las veces que re preguntaron fueron reprendidos por la ex mandataria. Sobre todo se lo notó muy incómodo al Gato Sylvestre.

Cristina quiso que la cuidaran como estadista y logró re encauzar la charla cuando se perfilaba por cornisas peligrosas.

Navarro motorizó el título que todos buscaban: “Si me lo piden seré candidata…“. Mientras Víctor Hugo fue casi un espectador embelesado. ¨¿Qué piensa hacer para abatir la tristeza?” , fue su comentario casi poético.

En medio de la discusión sobre el aumento de los precios, la ex presidenta dio un ejemplo muy particular. No habló de la leche ni de un alimento esencial, sino de su crema.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Entrevista en C5N

“¿Qué piensa hacer para abatir la tristeza?”, la pregunta de Víctor Hugo Morales a Cristina… https://t.co/bl1aj6wE8x — MOVIMIENTO ANTI K (@etrom1965) 26 de mayo de 2017