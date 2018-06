Cristina Fernández de Kirchner se presentó en Tribunales para una audiencia de conciliación en una demanda civil iniciada al periodista Eduardo Feinmann, en la que no se llegó a un acuerdo. La ex mandataria demandó al periodista por haberla llamado “coimera”.

“Me contaron que temen que dentro del entorno de la coimera, digo coimera a la señora porque está imputada por coimas”, había expresado Feinmann durante un programa de “Animales Sueltos”.

Según trascendió ambos estuvieron en habitaciones separadas y sin cruzarse, se presentaron ante la citación del juez civil Juan Manuel Converset. La ex presidenta no quiso reunirse con Feinmann, mientras que el periodista le dijo al juez que no tenía inconveniente de verse cara a cara.

El periodista, Darío Villarruel, dijo que el hombre de A24 “reconoció que la injurió y pidió disculpas pero no quiso que figure en el acta. El Juez le hizo saber que no se podía. Entonces, el juicio sigue adelante”.

Terminó la audiencia entre la ex Presidenta y el periodista Feinmann. Él reconoció que la injurió y pidió disculpas pero no quiso que figure en el acta. El Juez le hizo saber que no se podía. Entonces, el juicio sigue adelante. — Dario Villarruel (@VillarruelDario) June 13, 2018

Pero el propio Feimnann fue el que desmintió estos hechos y le respondió con un fuerte tuit a Villarruel. “Mentira! Una vez más el relato mentiroso. Jamás reconocí que injurie. Jamás pedí disculpas. LA JEFA DE LA BANDA no se atrevió a estar cara a cara. Es mi intención, llegar hasta las últimas consecuencias. No quiero conciliar nada, con la Presidente más corrupta de la historia”.