Luego de recuperar su libertad, Cristóbal López parece un león enfurecido. Antes de ingresar a su departamento de Puerto Madero, habló con los medios que lo esperaban en el lugar y negó haber evadido impuestos. Además, criticó a Julián Ercolini, el juez que lo encarceló en diciembre pasado, y prometió que desde la semana próxima hablará de “todo”.

Estas fueron sus frases más destacadas:

“Yo no me quedé con nada. Al revés. En 2016 y 2017 puse de mi bolsillo 700 millones de pesos al Grupo Indalo. No me llevé jamás una moneda del Grupo Indalo”.

“Una cosa es tener deudas y otra, evadir. Tengo ‘cero evasión’”.

“Con Cristina no tenía ningún trato, yo era amigo de su marido, amigo entre comillas porque los Kirchner no tienen amigos, ellos te ponen distancia siempre. Tenía relación con Néstor, pero no con Cristina”.

“Todo lo que huele a Cristina hay que meterlo preso porque el objetivo es Cristina”.

“No estuve preso, estuve secuestrado. Lo que dice el juez (Julián) Ercolini que yo hice es mentira”.

“El juez dice que vendí las empresas (del Grupo Indalo) y yo estaba inhibido para hacerlo. En su primer artículo, el boleto de compra venta dice ‘vendemos siempre y cuando el juez Ercolini lo apruebe’. Fabián de Sousa y yo seguimos siendo los dueños, nunca lo fue (Ignacio) Rosner”.

“El juez Buglia tuvo mi apelación dormida por 42 días. Pregúntele quién se lo pidió. Y pregúntenle a Ercolini quién le ordenó meterme preso”.

“Si alguien te manda a meter preso, mañana puede mandar a hacerte otra cosa”.

“Estos días son para mi familia. A partir del martes, al programa que me inviten voy a ir a contar todo. Voy a actuar distinto a como estaba actuado: no me voy a callar más, que es algo de lo que me arrepiento”.

“Sabía que me iban a meter preso un lunes, pero lo hicieron un martes porque el lunes se votaba la reforma previsional y necesitaban prensa”.