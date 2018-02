Una cumbre anti macrista en la pantalla de Crónica Tv. Santiago Cuneo invitó a Roberto Navarro a su programa. La charla tuvo todos los condimentos. El ex conductor de C5N vaticinó que la candidata en 2019 será Maria Eugenia Vidal.

“Hay un nivel de persecución muy grande“, arrancó Navarro cuando le pidieron un diagnóstico sobre los medios.

El ex conductor de C5N fue muy crítico de la gestión de Cambiemos y sostuvo que no solucionó los grandes problemas del kirchnerismo. “El kirchnerismo tenía una inflación que nunca pudo superar, fugas de divisas y de energía. Pero la inflación de 2018 va a ser más grande que 2017, la fuga de divisas sigue, cayó la producción de energía y hay cortes. Los problemas que había no los solucionarnos“, evaluó.

Navarro sorprendió a su entrevistador cuando hablaban de la economía y de la suba del dólar de los últimos meses. “Yo dolaricé mis ahorros“, dijo en un momento. “Pero Cristina decía que no había que comprar dólares”, lo interrumpió Cuneo. “Cristina perdió plata“, le contestó Navarro con una sonrisa.

El periodista K dijo que pese a todos los problemas, “el gobierno llega a 2019 y va a dar batalla en las elecciones”. Pero alertó que Vidal finamente será la candidata porque Macri “tiene problemas de salud”. “A Macri le va a costar mucho ser candidato. Vidal es mejor como candidata. Macri siempre está cansado. Se toma vacaciones porque tiene un problema de salud que no explica bien. Anda con una ambulancia atrás. Puede ser complicado. Los médicos le piden que se tomen muchas vacaciones”, sostuvo.

Navarro también destacó las “puteadas” que recibió Macri en algunos estadios de fútbol. “Ojo cuando te putea la popular”, sostuvo. En realidad fue solo en la cancha de San Lorenzo durante el clásico con Boca.