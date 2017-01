Dante Palma no se siente solo

El periodista Dante Palma puso primera en Radio Del Plata con “No estoy solo” y los directivos de la emisora están muy contentos con el programa que ahora se mudará de domingo a sábado y con un nuevo horario. “Por la llegada del fútbol se re formuló la grilla y vamos a comenzar a las 17”, le confirmó el filósofo a Expediente Político.

El programa consiste en un editorial de Palma, más una sección de literatura y con invitados. Ya pasaron por “No estoy solo” el escritor Vicente Battista, el dramaturgo Mauricio Kartun y el filósofo e investigador mexicano Fernando Buen Abad.

¿Por qué “No estoy solo”? Dante Palma se lo explicó a Expediente: “El nombre me pareció representativo para un momento en el que nos quieren hacer creer que los que pensamos de determinada manera estamos solos. Y yo pienso de determinada manera y no estoy solo porque es mucha la gente que piensa así. Por eso me pareció un buen nombre”.

