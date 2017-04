Despiden a Balestrini en la intimidad

No fue velado en el Congreso ni en el Consejo Deliberante de La Matanza. La familia prefirió la intimidad. Mañana será enterrado en San Justo.

Alberto Balestrini, histórico dirigente peronista de La Matanza, murió este martes a los 70 años. Últimamente muy pocos dirigentes visitaban a quien fuera una de las mentes más lúcidas de las últimas décadas dentro del peronismo.

El ex vice gobernador de Daniel Scioli y ex intendente de La Matanza, sufrió un accidente cerebro vascular en abril de 2010 que lo mantuvo alejado de la política. Nunca más se recuperó. Solo Scioli y un par de dirigentes como Fernando Espinosa lo visitaban con permiso de su mujer, María del Carmen Cardo, quien siempre lo quiso preservar en el pudor de un hombre cuya vida era- en los últimos tiempos-solo un cúmulo de respiraciones.

Su operación de urgencia causó conmoción en todo el espectro político ya que en ese momento, del ACV, era el vice gobernador de la provincia.

Ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación entre 2005 y 2007, y ex Constituyente, Balestrini fue respetado no solo dentro del justicialismo sino que supo anudar acuerdos con dirigentes relevantes de la oposición.

Sus primeras armas militantes las forjó en el centro de estudiantes de la Universidad del Salvador, donde se graduó de abogado en 1975. Durante aquel período colaboró con la obra pastoral y social del cura tercermundista Carlos Mugica.

Peleó la interna contra el Menemismo junto a Eduardo Duhalde, quien lo reivindicaba como “un peronista sin prontuario”. Así fue que desplazó a Alberto Pierri quien luego se jubiló de dirigente y pasó a la actividad empresaria.

Protagonizó aquella batalla electoral, apremiante, frente a Pinky quien se quedó reclamando por “su Matanza”, y la caída de la noche le dieron vuelta la elección.

Néstor Kirchner lo puso a jugar fuerte en su proyecto sobre todo cuando ya era un hecho irreversible su escisión de Eduardo Duhalde.

La política lo despidió a su manera…

Mis condolencias a la familia de Alberto Balestrini y al pueblo Matancero. Siempre recordaremos su calidad humana y su grandeza política. pic.twitter.com/vRY10rsfwy — Daniel Scioli (@danielscioli) April 11, 2017

Desde el Frente Renovador queremos expresar nuestras condolencias a la familia de Alberto Balestrini por su reciente partida. — Sergio Massa (@SergioMassa) April 11, 2017

Mis condolencias para la familia de Alberto Balestrini, histórico dirigente peronista, ex vicegobernador bonaerense. — Gerónimo Venegas (@geronimovenegas) April 11, 2017