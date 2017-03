Dietrich cobra doble el peaje para obras de campaña

El tarifazo en las Autopistas se debe a que el Ministerio de Transporte retiene hasta un 66 % del pago de cada vehículo para obras en un año electoral.

Hace pocas semanas el Gobierno autorizó las nuevas tarifas en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, y al desglosar el valor del peaje hay un gran incremento del Recurso de Afectación Específica (RAE) que se lleva Nación para obras. El porcentaje es más del doble que cobró el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido para ampliar la Avenida General Paz.

Con el nuevo esquema, en la hora pico de la Panamericana los autos pagan $ 40, y de ese total $ 23,48 se los lleva el ministerio de Transporte a través del RAE, y representa el 58,7% de la tarifa. Pero el porcentaje es aún mayor en el nuevo horario “congestión”, que va desde las 7 a las 9 hacia Capital y de 17 a 19 hacia Provincia. De los $ 50 que pagan los autos, el 66,96%, unos $33,48 son RAE para el Gobierno.

En agosto de 2012, el ministro de Planificación Julio De Vico, acompañado del ex secretario de Obras públicas José López anunciaron que cobrarían un RAE para ampliar la General Paz y algunas obras complementarias en los accesos durante (sólo) 35 meses, hasta agosto de 2015.

En ese momento, el kirchnerismo estableció que $ 1 de los $ 6,5 de la tarifa irían al RAE, es decir el 15,38%. Y en la hora pico, pasaban a ser del 17,6 % porque comprometían $ 1,50 de los $ 8,50 que valía la hora pico hace siete años.

En 2014, el mismo peaje de la Panamericana valía $ 10, y el RAE que cobraba el kirchnerismo era $ 3,22, el 32,2%; y el 28,1% en el horario pico.

En la oposición apuntan a que es innecesario el aumento cuando el Gobierno se endeudó en el exterior y recibió créditos internacionales para obras, que durante el kirchnerismo no había.

De hecho, el año pasado, bajo la administración de Dietrich, en la Panamericana de los $ 20 que pagaba cada auto, $ 6,24 eran Recursos de Afectación Específica (RAE) que iba al Estado para obras. Representaba el 31,20 % de la tarifa. Y en la hora pico, dejaba el 40 % para el Gobierno porque de los $ 25, $ 10, eran para el Estado.

“Les manifestamos a las autoridades de Vialidad Nacional y el OCCOVI que no sólo el aumento es desmedido, sino que las tarifas diferenciadas no iban a funcionar, porque la zona metropolitana carece de estructura vial que brinde vías alternativas”, señaló Facundo Moyano, diputado nacional del Frente Renovador y ex secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA). De hecho, hoy en las cabinas de los peajes hay carteles firmados por el gremio en el que rechazan “el aumento desmedido” que autorizó el Gobierno.

