Dominguez canta envido en el truco peronista

Con más interrogantes que certezas , Julián Dominguez comenzó a asomar la cabeza. Toma cierta distancia de Cristina.

¿Sergio Massa está dentro o fuera del peronismo? ¿Florencio Randazzo participará de una gran interna justicialista? ¿Será cierto que Cristina Fernández no será candidata por la provincia de Buenos Aires? A estos interrogantes, respondió el ex ministro y ex titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez.

Derrotado en las PASO del 2015 por Aníbal Fernández (del que no quiso hablar, solo mirar para adelante), Julián Domínguez reconoció que al peronismo que sucumbió ante Mauricio Macri, “le faltó amplitud, pues no representó la integralidad y la necesidad de cambio que existía en las sociedad”.

En un extenso diálogo televisivo con el diario “La Nación”, Domínguez, rechazó imaginar la idea que una derrota del oficialismo en octubre sería algo catastrófico capaz de tumbar la gobernabilidad.

“Lo que buscamos es tener unas PASO transparentes paras que la sociedad convalide la unidad en el PJ, evaluar y revisar el pasado y mirar hacia adelante y ser un proyecto alternativo para el 2019”.

Renuente a “traicionar” al peronismo y acoplarse a las insinuaciones de captación de “Cambiemos”, Domínguez apuesta a movilizar a Randazzo, a quien ensalza por haber cumplido su palabra y no presentarse como candidato a gobernador en 2015, como se lo ordenó la ex presidente Cristina Fernández.

Crítico de Macri (“hoy la plata no alcanza, la gente tiene miedo de perder el empleo, se cierran comercios e industrias y no se le pone ningún límite a los mecanismos importadores”, expuso), Domínguez primero descartó a Massa, porqué “está jugando por fuera y en la segunda vuelta anterior no apoyó a su partido”.

Pero, siempre hay un pero, reconoció que a él le gustaría captar parte del electorado de “Sergio”, aquel que se siente identificado con los valores del peronismo. “Ojalá que se decidiera a competir con nosotros”, concedió al fin refiriéndose a Massa, con el único propósito “de fortalecer al PJ, que es un hermano mayor de otros partidos”.

Sobre Cristina, reiteró que en diciembre la escucho asegurar que no iba a participar ¿Y si modifica su opinión? Deberá someterse, como todos, al consentimiento de la gente, como lo pensó Néstor Kirchner, aceptó. Aunque advirtió: “sin caer en los acuerdos de cúpula”.

Para Domínguez es imposible “un regreso del kirchnerismo” como se lo conoció durante 12 años. “Hay que abrazar al futuro, con los trabajadores y los movimientos sociales”, señalò indignado por los DNU de Macri y las constantes “marcha atrás”.

A diferencia de otros peronistas, Domínguez sostuvo que la suerte de la gobernadora María Eugenia Vidal “está atada” a la de Macri y que sus “estilos” no son tan diferentes como se pretende instalar en una suerte de dilema argentino “donde todo es blanco o negro”.

