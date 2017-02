Dudas sobre la fiscalía que investiga la muerte de Nisman

Es la del fiscal federal Eduardo Taiano, que si bien no se creó una fiscalía especial para investigar el caso sí se le cedió unas oficinas que funcionan aparte de la que él tiene en Comodoro Py.

La oficina funciona en la calle 25 de mayo y semanas atrás la Gendarmería Nacional a través de un informe presentado en el Ministerio de Seguridad y en la Procuración General de la Nación, advirtió de fallas en seguridad: falta de cámaras, alarmas, características de las puertas, algunas cerraduras, ventanas que dan a un espacio común del edificio.

Se había conformado una mesa de diálogo entre la cartera que dirige Patricia Bullrich y la jefa de los fiscales Alejandra Gils Carbó y parecía que el tema estaba encaminado. Pero no del todo. A Taiano le ofrecieron mudarse, y la alternativa fue el edificio de la Armada ubicado frente a los tribunales de Comodoro Py, en Retiro. Pero desde la Procuración se les pasó que fue Taiano quien investigó los crímenes de la ESMA durante la última dictadura militar con varios marinos acusados.

Todas las reformas en la oficina que investiga la muerte de Nisman no se hicieron, y desde la Procuración General argumentan que no es un problema de fondos sino que la modificación de estructuras es imposible llevarlo a cabo puesto que el edificio en que tiene las instalaciones Taiano no es de propiedad del Ministerio Público Fiscal, sino del Ministerio del Interior.

Por ello, hay dudas sobre si la oficina de Taiano encargada de avanzar en saber qué pasó con Nisman seguirá donde está o si se mudará y a donde, y sobre todo si contará con las medidas de seguridad para evitar cualquier inconveniente.

Comentarios

comments