Pedro Rosemblat, más conocido como El Cadete, viajó a Jujuy y visitó a Milagros Sala. Tras el emotivo encuentro, se sacaron una fotos juntos. “Tenía ganas de visitar a la primera presa política del macrismo. Estuve nervioso porque nunca la había visto. Los nervios me duraron 30 segundo”, relató el Cadete en una entrevista a La García.

“Me recibió con un fuerte abrazo y la calidez de una militante. Vine con la intención de darle alegría y fue al revés. Me impactó su fuerza, la fuerza que uno le vería cuando la miraba por televisión”, indicó El Cadete.

Durante el encuentro se hizo inevitable conversar sobre Roberto Navarro, el periodista que ya no está en C5N. “Me dijo que miraba el programa y le gustaba. Le expliqué la situación y que tenemos ganas de volver a la tele”, dijo Rosemblat.

En la casa de Milagros Sala, compartieron un guiso, conversaron largo y tendido y Milagros le mandó un video a Navarro, que se conocerá públicamente en unos días.

Pero hay más. Porque el Cadete publicó un posteo en su Facebook: “Vine a visitar a Milagro, privada ilegítimamente de su libertad por decisión del Gobernador Morales. Está integra, vital y con mucha fuerza. No la quiebran, no la doblegan, va al frente como nadie. Le sobra el coraje que le falta a tantos dirigentes. Sabe que no pasarán a la historia los que especulen sino los que más se la jueguen. Aguante la negra Sala, pedazo de compañera”.