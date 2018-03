El polémico ex Jefe de policía de la ciudad, el Fino Palacios ya no tiene bigote. Así se dejó ver con una camisa a rayas en un conocido restaurante a 10 cuadras del Consejo de la Magistratura. Precisamente su amplia convocatoria de amigos, incluyó un asesor del cuerpo de contralor judicial , abogados y ex policías.

La sobremesa duró hasta pasada las 15 hs. El mozo del lugar le dijo a este medio que últimamente se muestra más en público. Oyarbide lo excarceló en su momento por las escuchas ilegales en torno a un espía infiltrado en el Ministerio de Educación de la ciudad, en épocas en que Macri era Jefe de Gobierno.

Por otra parte, sobre su presunto encubrimiento de la causa Amia, el FIno Palacios está a punto de conseguir la absolución ya que la querella del estado actual lo exculpa.

Tranquilo que sus causas están bajo aguas relajantes, al Fino se le puso un solo límite: “mostrate con quien quieras , pero a la Rosada todavía no entras”.