Chau El Gráfico. La revista más antigua y emblemática del deporte argentino llegó a su fin. La tapa de Ariel Holan fue la última. La noticia sorprendió a propios y extraños ya que ni siquiera los que trabajan en la editorial sabían del cierre. El Gráfico iba a llegar a los 100 años en 2019. Sin embargo, cerró sus puertas antes de tiempo y dejó decenas de trabajadores en la calle.

Cerró El Gráfico en papel. De niño me paraba los lunes a las 19.40 en el kiosco para que me den la primera del paquete. La de la derecha es del partido en que debutó el Beto Alonso. pic.twitter.com/J3vjFk7esu

Lamento mucho que El Gráfico deje de publicarse. Me acompañó y me formó como lector. Y me permitió el honor de conocer a alguna gente muy valiosa, a la que le envío mi abrazo grande.

— Eduardo Sacheri (@eduardosacheri) 16 de enero de 2018