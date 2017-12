El INADI se pronunció a favor de la ex modelo Victoria Vannucci tras su presentación contra el Concejo Deliberante de Ituzaingó que la declaró persona no grata, después de que se difundieran fotos, de la ex vecina de ese Partido con su marido, Matías Garfunkel, en un safari en África con animales asesinados.

“Se recomienda a la parte denunciada (concejales y Municipio) reflexionar sobre una herramienta socialmente tan delicada como denominar persona no grata a cualquier individuo para evitar hacerlo, como en el presente caso, con motivaciones en conductas que exceden la figura de la propia denunciada y que, tal como afirmó el propio denunciado, aún no tenían fallos judiciales que la acreditasen”, dictaminó el INADI.

Y se podría venir un juicio millonario por daños y perjuicios. “Ahora estamos analizando una denuncia por daños y perjuicios porque esa declaración fue el disparador de muchos mensajes de odio racial”, manifestó Ana Rosenfeld, abogada de la ex modelo al sitio PrimerPlanoOnline.

La letrada adelantó que enviará una carta documento al Municipio que dirige Alberto Descalzo y al Concejo Deliberante pidiendo que deroguen la ordenanza a costa de iniciar la acción judicial. “Vannucci no quiere sacarle dinero al distrito sino que se limpie su nombre”, aseguran en el entorno de la ex modelo.

En Ituzaingó terminó el período de sesiones ordinarias y deberían llamar a una extraordinaria para derogar la ordenanza