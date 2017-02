El Papa no quiso foto con Randazzo

El encuentro se dio específicamente en la residencia Santa Marta, donde vive el Papa. Francisco pidió que no circule ninguna foto. Randazzo no quiere que “se haga una utilización política” de esto, dijeron fuentes cercanas al ex Ministro de Interior. Pero a nadie escapa que el encuentro tuvo connotaciones políticas. En momentos en que el peronismo parece unirse contra Macri, Randazzo duda sobre presentarse como una expresión superadora a Cristina.

