El peronismo quiere borrar a los transversales como Sabbatella

Es una forma de marcarle la cancha a Cristina y su política de alianzas con sectores de izquierda no peronistas. La figura de Pichetto es clave en la movida.

Miguel Angel Pichetto es el jefe del bloque de senadores nacionales del Frente para la Victoria, y uno de los que maneja el delicado equilibrio de las negociaciones en la Cámara Alta para aprobar leyes. Desde hace un año, afirma que Cristina Kirchner debe dejarle lugar a las nuevas generaciones para la renovación del peronismo.

Pero además de la “jubilación” a la ex Presidenta, también quiere limpiar de la próxima ingeniería electoral a aquellos aliados que formaron parte del Frente Para la Victoria hasta diciembre.

En la volteada cae Nuevo Encuentro y en especial su líder, Martín Sabbatella, muy resistido en el peronismo más ortodoxo, sobre todo en la Provincia de Buenos Aires.

“A veces hay aliados que están en el poder. No me interesa devaluar a nadie pero no es relevante en términos de votos”.

Así, el senador nacional respondió cuando fue consultado en una entrevista en el diario La Nación sobre si sería productivo para el peronismo mantener una alianza electoral con partidos como Nuevo Encuentro, que lidera el ex titular de la AFSCA, Martín Sabbatella.

Desde Nuevo Encuentro salieron rápido al cruce. “Él es senador con 1/3 de los votos con los q Sabbatella fue diputado”, publicó en Twitter uno de los asesores de prensa históricos de Sabbatella.

Y agregó en la misma red social: “La última vez q Sabbatella encabezó una lista sacó 504 mil votos. (2011). La última vez q lo hizo #PyCheto, logró 123 mil. (2015)”.

La furia del ex intendente de Morón se debe a que con estos intentos del peronismo Nuevo Encuentro empezaría a quedar afuera del armado electoral del FPV para las elecciones de este año.

En la misma entrevista, Pichetto no sólo enterró a Nuevo Encuentro sino que tendió puentes hacia Sergio Massa, al que destacó como “una figura interesante”.

“Me parece que habría que encontrar un espacio común para dirimir el liderazgo en 2019. Las primarias podrían ser la salida para la construcción de un peronismo democrático. El peronismo tiene que terminar con algunas taras autoritarias”, señaló.

Esto preocupa al Martín Sabbatella que, con Aníbal Fernández como cabeza de fórmula, perdió la vicegobernación bonaerense a manos de Vidal y dejó al peronismo sin la mayor provincia del país después de 28 años.

Para peor, en 2016 también fue desplazado del AFSCA, y en las elecciones de 2015 su hermano perdió el Municipio de Morón después de 16 años de sabbatellismo, además de que también sacaron al director que Sabbatella había designado en el Hospital Posadas.

Comentarios

comments